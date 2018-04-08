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ترامب: “بوتين وايران مسؤولان عن دعم الحيوان الاسد” ويتوعد بدفع ثمن باهظ!

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قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الأسد سيدفع ثمنا باهظا جراء هجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في الغوطة الشرقية.

وغرد الرئيس الامريكي على موقع تويتر قائلا “الأسد سيدفع ثمنا باهظا للهجوم الكيماوي الذي أودى بحياة كثيرين بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف ترامب “الرئيس بوتين وإيران مسؤولان عن دعم الاسد الحيوان.”

وانتقد ترامب موقف اوباما حيال الازمة السورية قائلا في تغريدة أخرى “إذ اجتاز اوباما خط الاحمر لانتهت الكارثة السورية منذ فترة طويلة ولأضحى الحيوان الأسد تاريخا.”

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