ترامب لزعيم كوريا الشمالية: زري أكبرواقوى من زرك أخبار سياسية

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رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي قال إن لديه زرا نوويا على مكتبه، وقال في تغريدة على تويتر إن لديه أيضا زرا نوويا لكنه “أكبر وأقوى بكثير مما لديه، والزر الذي أملكه فعال”.

كان كيم قال في خطاب تلفزيوني يوم الاثنين “الولايات المتحدة بأسرها تقع في مرمى أسلحتنا النووية والزر النووي دائما على مكتبي وهذا واقع وليس تهديدا”.