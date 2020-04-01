ترامب يحذر الامريكيين من ايام سوداء قادمة!

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء من أنّ الولايات المتّحدة ستمرّ بأسبوعين “مؤلمين جداً جداً” على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجدّ .

قال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي في البيت الأبيض “سيكون الأسبوعان القادمان عصيبين للغاية، وسنبدأ برؤية النور في نهاية النفق”، مشيرا إلى أن الأعداد ستزداد بكثرة في هذه الفترة، مطالبا الأميركيين بالصبر.

وأضاف أن “صبرنا سيـُختـَبر، لكننا سنواجه هذا بعزم من حديد وعلى الأميركيين أن يعملوا سويا ويلتزموا بالإجراءات الوقائية”، مضيفا أنها “مسألة حياة أو موت”.

وتوقعت منسقة فريق مكافحة الأزمة، الدكتورة ديبورا بريكس وفاة ما بين مئة ألف ومئتي ألف أميركي خلال الأزمة.

وقالت إنه “يتم تقييم النماذج المختلفة وتطورات الأزمة وأعداد الإصابات والوفيات في الولايات المختلفة”، مثلما يتم تقييم تجارب الدول الأخرى والتطورات في إيطاليا الأكثر تضررا، “لنعرف ما قد نحتاج إليه في المستقبل لمكافحة التزايد في عدد الإصابات”.

وقال ترامب “إذا عملنا جيدا والتزم الأميركيون فربما يكون العدد أقل، ونعمل على ذلك”.