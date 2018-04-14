ترامب يعرب عن سعادته بنتائج الضربة على سوريا: “المهمة انجزت”

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن سعادته بنائج الضربات التي وجهت فجر اليوم إلى مواقع تابعة للنظام السوري.

وقال ترمب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ضربة منفذة بإحكام. شكرا لفرنسا وبريطانيا على حكمتهم وقوة جيوشهم. لا يمكن أن تحقق نتيجة أفضل من ذلك.. المهمة أنجزت”.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

وكانت أميركا وفرنسا وبريطانيا قد نفذت سلسلة من الغارات استهدفت مركز البحوث العلمية ومواقع تصنيع وتخزين الأسلحة الكيمياوية وقواعد ومقرات عسكرية تابعة للنظام في دمشق ومحيطها.

واستغرق الهجوم قرابة الـ50 دقيقة وفق مصادر إعلامية غربية وتزامن تنفيذ هذه الضربات مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من البيت الأبيض عن “عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا جارية” في سوريا.