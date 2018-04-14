ترامب يعلن بدء الضربة العسكرية على سوريا وسماع دوي انفجارات ضخمة في محيط دمشق

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، منذ قليل، بدء الضربة العسكرية على سوريا فيما نقلت وكالات عالمية سماع دوي انفجارات ضخمة في محيط العاصمة دمشق.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن العمليات الجارية جاءت بسبب فشل روسيا في منع الأسد من استخدام الكيمياوي.

وحذر الرئيس الأميركي روسيا وإيران بخصوص علاقاتهما بالنظام السوري.