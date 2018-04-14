ترامب يعلن بدء الضربة العسكرية على سوريا وسماع دوي انفجارات ضخمة في محيط دمشق

(FILES) In this file photo taken on October 16, 2017 US President Donald Trump speaks to the press in the Rose Garden of the White House in Washington, DC.
President Donald Trump was evasive April 12, 2018 over when the United States might fire missiles at Syria in retaliation for an alleged chemical weapons attack, saying they could come at any time.Tension was mounting among top world powers over the alleged chemical attack against civilians in the Syrian town of Douma.
/ AFP PHOTO / SAUL LOEB
أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، منذ قليل، بدء الضربة العسكرية على سوريا فيما نقلت وكالات عالمية سماع دوي انفجارات ضخمة في محيط العاصمة دمشق.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن العمليات الجارية جاءت بسبب فشل روسيا في منع الأسد من استخدام الكيمياوي.
وحذر الرئيس الأميركي روسيا وإيران بخصوص علاقاتهما بالنظام السوري.
نورت موقع اخباري تفاعلي ومساحة للتعبير عن الرأي والتواصل مع باقي القراء حول أخر الأخبار السياسية, الفنية والمنوعة من حول العالم.