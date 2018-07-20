ترامب يهاجم الاتحاد الأوروبي دفاعا عن غوغل

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، الاتحاد الأوروبي بسبب فرضه غرامة ضخمة على شركة “غوغل” بتهمة الاحتكار في استخدام أنظمة أندرويد الخاصة بالهواتف والألواح المحمولة

وقال ترامب في تغريدة “الاتحاد الأوروبي فرض غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا، غوغل (…). لقد استغلوا فعلا الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر”.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

المصدر: Skynewsarabia.com

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