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ترامب يهاجم الاتحاد الأوروبي دفاعا عن غوغل

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هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، الاتحاد الأوروبي بسبب فرضه غرامة ضخمة على شركة “غوغل” بتهمة الاحتكار في استخدام أنظمة أندرويد الخاصة بالهواتف والألواح المحمولة

وقال ترامب في تغريدة “الاتحاد الأوروبي فرض غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا، غوغل (…). لقد استغلوا فعلا الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر”.

المصدر: Skynewsarabia.com

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