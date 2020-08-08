عبر الاعلامي الاماراتي صالح الجسمي عن دعمه وتضامنه مع شقيقه الفنان حسين الجسمي على خلفية الحملة الاخيرة التي استهدفته بسبب انفجار مرفأ بيروت.

وغرد صالج الجسمي على هاشتاغ “حسين الجسمي كلنا نحبك”، الذي اطلقه محبو الفنان الاماراتي الشهير، كاتبا: “”لن يحبه أحد أكثر مني ، فهو أخي الأصغر وابني الذي لم أنجبه، حفظك الله يا ولد أمي وأبوي ، ترى والله لم ولن ينجب الوطن العربي فنان مثلك”.

لن يحبه أحد أكثر مني ، فهو أخي الأصغر وابني الذي لم أنجبه، حفظك الله يا ولد أمي وأبوي ، ترى والله لم ولن ينجب الوطن العربي فنان مثلك #حسين_الجسمي_كلنا_نحبك pic.twitter.com/7oYavTtcAJ — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) August 7, 2020

وكان صالح الجسمي قد كتب سابقا: “ليس كمثله أحد، فهو من أطيب ما خلق الله من بشر وأطهر قلبٍ في زمنٍ كله نفاق وخداع وتزلف وكذب وإفتراء، يعطي ولا يأخذ، يمنح ولا يمُن، يسامح ولا يخطئ، يحب وطنه العربي من المحيط إلى الخليج ولا يفرق بين الجنسيات، عرفته قبل ٤١ عاماً ومازال نفس الشخص، إنه الإنسانية كلها.”.

#حسين_الجسمي



ليس كمثله أحد، فهو من أطيب ما خلق الله من بشر وأطهر قلبٍ في زمنٍ كله نفاق وخداع وتزلف وكذب وإفتراء، يعطي ولا يأخذ، يمنح ولا يمُن، يسامح ولا يخطئ، يحب وطنه العربي من المحيط إلى الخليج ولا يفرق بين الجنسيات، عرفته قبل ٤١ عاماً ومازال نفس الشخص، إنه الإنسانية كلها. pic.twitter.com/QLB60uxYsL — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) August 5, 2020

يذكر ان الفنان حسين الجسمي تعرض منذ ايام لحملة واسعة من التنمر والسخرية بسبب تزامن انفجار مرفأ بيروت مع غنائه للبنان قبل ذلك بيومين.