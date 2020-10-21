صرّحت الفنانة “سارة التونسي”، أثناء استضافتها مع الإعلامية “إسعاد يونس” في “برنامج صاحبة السعادة” الذى يذاع على فضائية دى إم سى، إنها خريجة كلية صحافة وإعلام من تونس، وبعدها درست في إسبانيا واشتركت في مسابقة ملكة جمال تونس عام 2017، وبعدها حصلت على لقب ملكة جمال العرب فى نفس العام، وقررت العيش والاستقرار في مصر.

وأضافت أنها مبسوطة بردود الفعل التى تلقتها على “مسلسل ب 100 وش”، على الرغم من رفضها للدور الذي قدمته في البداية، ولكن اتحكى لها من المخرجة كاملة أبو ذكرى ووافقت على الفور.

وأشارت إلى أن أول أعمالها الدرامية كانت من خلال “مسلسل حكايتي” التي قدمته مع الفنانة ياسمين صبري، وجسدت من خلاله دور والدتها، مضيفة أنها تبحث دائما عن تقديم الأفضل فى اختيارها للأدوار.. وشاركت الفنانة سارة التونسي في موسم رمضان الماضى في مسلسلين “100 وش” و”ليالينا 80″ .

سارة التونسي ملكة جمال العرب لعام 2017، اسمها الحقيقى سهير، لكن ‏بعد أن جاءت إلى مصر وجدت أن اسم سهير “قديم” إلى حد ما فاختارت ‏لنفسها اسم سارة. ودرست “التونسى” إعلام وحصلت على الشهادة من ‏إسبانيا.‏

كانت أول تجربة لسارة التونسي فى التمثيل، في إسبانيا من خلال ‏المشاركة فى فيلم قصير يحمل عنوان “بحبك” وعندما رأى والدها الفيلم قال ‏لها “أنتى مينفعش متمثليش” وهذه الجملة أسعدتها، وقررت بعدها الاستمرار ‏فى التمثيل – بحسب تصريحاتها في برنامج ‏on set‏ والذى تقدمة ‏الإعلامية شيرين حمدى.