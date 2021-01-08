تواصل الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر الصور التي تعود إلى أبناء عدد من المشاهير. وفي هذا السياق، نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لابنة الفنان المصري القدير الراحل محمد متولي.

ولاحظ الكثير من المتابعين جمالها وقارنوا بين شكلها وشكل والدها، لافتين إلى أنها تشبهه إلى حد كبير. ومما كُتب في التعليقات: “النظرة طبق الأصل عن أبوها” و”جميلة” و”شبهه بشكل كبير.” و”صحيح والله وحتى الضحكة شبه” و” حلوة هواي تشبه أبوها” و”فيها ملامح منه”.

ويُشار إلى أن الفنان محمد متولي بدأ مسيرته الفنية في السبعينيات من خلال فيلم “خلي بالك من زوزو” الذي عُرض في العام 1972. ثم شارك في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ومنها مسلسلات “أرابيسك” و”ليالي الحلمية” وسلام يا صاحبي”. ويُذكر أنه تزوج سيدة من خارج الوسط الفني وأنجب منها ابنتين.

ويُشار إلى أن العيدان كانت قد أثارت ضجةً وموجة من الغضب بسبب نشرها صورة لابنة الفنان المصري أحمد بدير مع تعليق ساخر عليها وصفته فيه بالأصلع.