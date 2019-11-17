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تقرير استخباراتي يكشف تورط دولة عربية في هجمات إيران على ناقلات النفط السعودية

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كشفت قناة ” فوكس نيوز ” الأمريكية يوم أمس السبت عن تقرير استخباراتي غربي يقول بأن دولة قطر كانت على دراية مسبقة بالهجوم الإيراني على ناقلات النفط السعودية في خليج عمان .

وأن الدوحة كانت تمتلك معلومات عن هجوم الحرس الثوري الإيراني على الناقلات السعودية والنرويجية قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي في شهر مايو الماضي .

وأضاف التقرير إلى أنها لم تقم بدورها بإطلاع حلفائها كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بهذه المعلومات على الرغم من استضافتها قاعدة عسكرية أمريكية .

وأكد التقرير الاستخباراتي أن ” فيلق القدس ” التابع للحرس الثوري الايراني مسئولا عن الهجمات .. وأن عناصر في الحكومة الإيرانية إضافة إلى دولة قطر كانوا على علم بنشاطات الحرس الثوري .

وذكرت الشبكة الأمريكية بأن واشنطن صنفت الحرس الثوري الإيراني كـ ” منظمة إرهابية ” .

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