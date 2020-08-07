تبرع الفنان الأمريكي الشهير جورج كلوني وزوجته اللبنانية الاصل أمل علم الدين بمبلغ 100 ألف دولار لجمعيات خيرية في لبنان.

وأصدر الثنائي الشهير بيان تضمن الآتي:”جورج كلوني وزوجته المحامية أمل كلوني سيرسلان 100 ألف دولار إلى جمعيات خيرية لبنانية لمساعدتهما في مواجهة آثار الانفجار القوي في بيروت”.

وأضاف البيان: “نشعر بقلق عميق على أهل بيروت والدمار الذي لحق بهم في الأيام القليلة الماضية”.

وتابع البيان: “ثلاث منظمات خيرية وجدناها توفّر الإغاثة الأساسية على الأرض: الصليب الأحمر اللبناني، Impact Lebanon، وبيتنا بيتك”.