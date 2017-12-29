حريق مروع يلتهم شقة في نيويورك ويتسبب في مقتل 12… فيديو أخبار سياسية

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أعلنت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك على حسابها الرسمي على تويتر أن 15 مدنياً على الأقل لحقت بهم إصابات بالغة في حريق نشب في حي برونكس بالمدينة. ونقلت قناة “إي بي سي” الأميركية عن محافظ نيويورك قوله إن 12 شخصاً قضوا، مضيفاً أن هذه أسوأ حصيلة على الإطلاق لناس قضوا في حرائق على مدى سنوات طويلة في تاريخ المدينة.”

كان المتحدث الإعلامي باسم رئيس بلدية نيويورك قال في وقت سابق في تغريدة على تويتر إن حريقا نشب في مبنى سكني في حي برونكس ما أسفر عن مصرع ستة على الأقل. وأضاف المتحدث إريك فيليبس “سيكون هناك المزيد. هذا مروع”.

ولم تتوافر تفاصيل رسمية كثيرة عن الحادث. إلا أن تلفزيون (دبليو.إيه.بي.سي-تي.في) التابع لشبكة (إيه.بي.سي) ذكر أن الحريق نشب قبل قليل من السابعة من مساء الخميس في الطابق الثالث من المبنى المكون من خمسة طوابق.