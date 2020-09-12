انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول وفاة المنشد الصوفي الشيخ ” ياسين التهامي ” .

الأمر الذي دفع الحساب الرسمي للشيخ عبر موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” إلى الخروج في بيان عاجل لنفي هذه الشائعة .

وجاء في البيان : ” نظرا لكثرة الاتصالات الواردة إلينا بخصوص الشائعة المنتشرة عن الشيخ نطمئن حضراتكم جميعا بأن الشيخ بخير وبصحة جيدة والحمد لله وما يتناقله البعض عبر وسائل التواصل الإجتماعي لا أساس له من الصحة ” .

وأضاف : ” نسأل الله أن يبارك لنا في حبيبنا الشيخ ياسين التهامي وأن يطيل في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية وجزاكم الله خيرا جميعا ” .