نشر ” عبد العزيز الأنصاري ” الخبير والاستشاري القطري في المجال الاجتماعي مقطع فيديو له عبر موقع ” يوتيوب ” وجه من خلاله رسالة إلى اللبنانين على خلفية ما تعرضوا له مؤخرا بعد حادث انفجار مرفأ بيروت .

حيث هاجم عبد العزيز الأنصاري اللبنانيين متهما إياهم بفعل العديد من الأخطاء التي سبق وحذرهم منها من قبل وهي ما تسببت فيما حدث لهم كعقاب من الله كما شبههم بقوم لوط .

فقال في مقطع الفيديو : ” رسالة أحب أوجهها إلى أهلنا في لبنان اللي هي فعلا عزيزة على قلوبنا وأرجو من أهلنا في لبنان أن يتسع صدرهم للكلام اللي أنا راح أقوله .. في هذه اللحظة وهذه الكارثة اللي أصابت لبنان كلامي قد يؤلمكم لكن والله إذا طبقتوه راح ترتاحون لأن هذا هو قانون الله في الأرض ” .

وتابع : ” في لبنان اعتدوا على قانون الله سبحانه وتعالى في الأرض ومن يعتد على قانون الله له الخسران والعذاب .. إنتم من سنة 1975 منذ أن بدأت الحرب الأهلية ولبنان تغلي مشاكل وحروب وإنتم مش مرتاحين مع إن لبنان كانت تسمى سويسرا الشرق الأوسط .. ليش إلى الآن ما تهدأ المشاكل ” .

وأضاف الأنصاري : ” حذرتهم من 12 سنة إنتم تسبون الله وتلعنون الدين والرب .. الكل يسب الدين وتبغون الله يوفقكم .. هذا السبب الرئيسي للعذاب وللشقاء اللي إنتم فيه وما في حدا راضي يتوب ” .

كما ادعى بأن بعض اللبنانيين كانوا يسمون رئيس الوزراء اللبناني الراحل ” رفيق الحريري ” ب ” الله ” وهو ما تسبب في عقاب الله لهم على حد قوله .. وأشار إلى ضرورة مراجعة النفس لتنصلح الأحوال .

واستكمل عبد العزيز الأنصاري عن السبب الثاني لما يحدث في لبنان قائلا : ” لبنان مشهورة بتغيير خلق الله تنفيخ شفايف يتنفيخ الصدر تغيير الوجه هم السباقين في الوطن العربي والله لعن من يقوم بتلك العمليات .. وعمليات تغيير الجنس كذلك هي مشهورة بكثرة ممارسات قوم لوط وكثرة المثليين ” .

وأشار إلى أن يتوقع أن يصدر في لبنان قانونا يسمح بزواج المثليين .. كما أن الإعلام اللبناني يستضيف المثليين وهو ما يروج لهم مؤكدا أن تلك الممارسات تعجب من غضب الله وأن يفعل الله بهم كم فعل بقوم لوط الذي حولهم إلى ” كفتة ” على حد تعبيره .

واستطرد : ” الإعلام اللبناني يروج للنكات الجنسية وللرقص والأغاني .. غير الملاهي الليلية والمراقص والبارات .. 85% نسبة العنوسة في لبنان فتيات لبنان غير متزوجات لأنهن في علاقات محرمة ويصدرون عيال حرام .. كل ده ربنا سلط عليكم ناس فاسدة وإسرائيل والإيرانيين والجيش السوري ” .

وأثار مقطع الفيديو موجة غضب عارمة بين اللبنانيين على مواقع التواصل الإجتماعي الذين انتقدوا تصريحات عبد العزيز الأنصاري واصفين إياه بالهمجي في النصيحة المقنعة وإنه يلعب دور الواعظ الديني .