خطة أمريكية – إسرائيلية لتدمير مفاعل “فوردو” النووي الإيراني

كشف موقع “ديبكا” الاستخباراتي العبري أن الولايات المتحدة وإسرائيل وضعتا خطة مفصلة لتدمير مفاعل “فوردو” الإيراني تأخذ في الاعتبار موقعه المحصن وصعوبة تدميره كليًا في هجوم جوي أو صاروخي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره الأربعاء، إلى أن مفاعل “فوردو” يقع تحت الأرض على مقربة من مدينة قم نحو 125 كلم جنوب غرب العاصمة طهران، وأنه يتألف من شبكة من الأنفاق الطويلة المتعرجة داخ

وقال التقرير: “إن تدمير هذا المفاعل يعتبر في غاية الصعوبة سواء عن طريق القصف الجوي أو الصاروخي بسبب طبيعة موقعه وتصميمه، ما يعني أنه في حال تم قصف جزء منه فإن 10 أجزاء أخرى على الأقل لن تتأثر وستظل تعمل”.

وأضاف: “وفقًا لمصادر عسكرية فإن الولايات المتحدة وإسرائيل أعدتا خططًا عملية مفصلة لضرب هذا المفاعل تأخذ في الاعتبار تلك الصعوبات والمعوقات”.