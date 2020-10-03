ظهرت إيناس – شقيقة الفنانة إلهام شاهين- في حفل زفاف شقيقهما الفنان أمير شاهين، على عروسته (منة جاب الله)، المقام الليلة في أحد الفنادق بوسط القاهرة.

وتعد هذه من المرات النادرة التي تظهر فيها إيناس شاهين، التي كانت الخطيبة الأولى للهضبة عمرو دياب، وأول قصة حب يعرفها، ولم تكلل بالزواج.

وكانت إلهام شاهين، أعلنت مسبقًا، انها تدخلت ورفضت عرض زواج الهضبة عمرو دياب الذي تقدم لخطبة شقيقتها إيناس، ولم تدم خطبتهما طويلا.









يذكر ان أمير شاهين احتفل بزفافه على عروسته منة جاب الله بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.