أجرت الفنانة ” دينا الشربيني ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها ” القاهرة الآن ” المذاع على قناة الحدث تحدثت فيها عن مسلسلها الجديد ” لعبة النسيان ” الذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني .

وأشادت لميس الحديدي بالمسلسل وبالدور الذي تلعبه ولطاقم العمل إنه يستحق المشاهدة .

وأعربت دينا الشربيني عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها تجاه المسلسل رغم الصعوبات التي واجهتهم أثناء التصوير مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وأضافت إنها تحب الأدوار والشخصيات المركبة وإنها واجهت به صعوبة خاصة مع عودة الذاكرة للبطلة ” رقية ” على مدار الحلقات وقيامها بأداء عدة شخصيات .

وأشارت إلى أن التصوير مازال مستمرا إلى الآن لتصوير باقي العمل قائلة : ” كنا في حالة ترقب حتى انتهاء القائمين من اعتماد الإجراءات الاحترازية .. موضوع كورونا مخوفني وببقى مرعوبة وأنا نازلة الشغلو لو كان الخيار بإيدي مكنتش هنزل وأكمل التصوير ” .

وعن عمرو دياب أعربت دينا الشربيني عن امتنانها له على تشجيعه لها دائما وطمأنتها وأنه صريح جدا ويعطيها رأيه بوضوح .

وبتعليقها على قول عمرو دياب بأن ” دينا بتطلع مني أحلى ما فيا ” .. ردت دينا على ذلك قائلة : ” عمرو اللى بيطلعه فيا أحلى بكتير ” .

وتابعت : ” هو بيديني إقبال على الحياة وعاوزة أكون أحسن وأعمل اللي أقدر عليه .. وكل حاجة فيا بقت أحسن من ساعة ما عرفته ” .