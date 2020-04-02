رئيس دولة الفلبين عن مخالفي العزل الصحي : ” سأدفنكم بدلا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب “

خرج ” رودريجو دوتيرتي ” رئيس دولة الفلبين بخطاب له بثه التليفزيون تحدث فيه عن الذين ينتهكون الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وعن الطريقة التي ستتعامل بها الدولة معهم .

حيث حذر دوتيرتي بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب وقال إن التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها .

كما أكد على ضرورة التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي في الوقت في ظل الجهود التي تبذلها السلطات لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية بالبلاد .

فقال رودريجو دوتيرتي في خطابه : ” الأوضاع تسوء لذا فإنني أخطركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا .. أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم فاقتلوهم رميا بالرصاص ” .

وتابع : ” هل هذا مفهوم ؟ .. سأدفنكم بدلا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب ” .

ومن جانب آخر صرح قائد الشرطة الوطنية اليوم الخميس أن الشرطة تدرك أن الرئيس يعبر عن جديته بشأن النظام العام وأن القوات لن تطلق النار على أحد .

يذكر أن تصريحات الرئيس الفلبيني جاءت بعد حدوث اعتقالات لسكان إحدى المناطق الفقيرة بمانيلا والذين كانوا يحتجون على نقص المساعدات الغذائية التي تقدمها الحكومة وفقا لما نشرته وسائل الإعلام .