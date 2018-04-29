رئيس قناة mbc مصر: “محمد رمضان لم يحترم تعاقده رغم اخذه عربون”

أكد محمد عبد المتعال رئيس فضائية MBC مصر، أن الفنان محمد رمضان لم يحترم التعاقد الذي أبرمه مع الفضائية، وأن الأمر وصل إلى المحاكم لتفصل بينهما.

وقال عبد المتعال خلال مؤتمر صحافي: محمد رمضان لم يحترم التعاقد معنا على تنفيذ مسلسلا لرمضان 2018، رغم أنه أخد “عربونا” لكنه لم يلتزم بالاتفاق، والأمر الآن في المحاكم. لا أستطيع أن أقول إذا كان هناك احتمال للتعاون مجددا أم لا، كل ما اقوله أن الأمر بين يدي القضاء وهناك تعاقد لم يحترمه الممثل.

وأضاف عبد المتعال mbc1 رفضت عرض مسلسل محمد رمضان المقبل على شاشتها في رمضان 2018، نحن مجموعة قنوات واحدة، لذا تم رفض عرض المسلسل بسبب مشكلته مع mbc مصر.