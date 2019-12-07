رجب طيب أردوغان يعلن عن شرطه من أجل الخروج من سوريا

أعلن الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” خلال إجتماع المجلس الاستشاري لـحزب ” العدالة والتنمية ” الحاكم في تركيا بمدينة إسطنبول اليوم السبت عن شرطه من أجل الخروج من سوريا .

وهو أن بلاده لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد أن يطلب الشعب السوري ذلك .. قائلا : ” لن نخرج من سوريا إلا إذا قال لنا الشعب السوري شكرا .. عليكم الخروج الآن ” .

وأكد أردوغان على أن القوات التركية موجودة في سوريا بـدعوة من الشعب السوري وبموجب اتفاق ” أضنة ” المبرم بين البلدين في عام 1998 .

وأشار الرئيس التركي إلى أن قوات بلاده ستخرج من سوريا بعد انسحاب الدول الأخرى منها معلقا على ذلك فقال : ” جميع الزعماء الذين تحدثنا إليهم يسألوننا متى ستخرجون من سوريا ونحن نقول لهم أنتم ماذا تفعلون هناك ؟ ” .

يذكر أن تركيا تتعرض في الآونة الأخيرة إلى انتقادات مستمرة من قبل عددا من الدول الغربية والعربية بسبب إطلاقها عملية ” نبع السلام ” شمال شرق سوريا وهي العملية الثالثة لتركيا في سوريا منذ عام 2016 .. والتي تأتي دون أي مصادقة من قبل الحكومة السورية التي تتهم السلطات في أنقرة بإنتهاك السيادة السورية واحتلال أراضي البلاد .