روسيا تقرّ بتعرض قواعدها العسكرية في سوريا لهجمات جوية من طائرات بدون طيار أخبار سياسية

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أقرّت روسيا بتعرض قواعدها العسكرية في سوريا لهجمات بطائرات من دون طيار ، وذلك بعد أيام على تقارير عن تعرض مواقع للجيش الروسي في الأراضي السورية لهجمات.

وأفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية، بأن وزارة الدفاع الروسية قالت “إن الإرهابيين وجهوا 10 طائرات بدون طيار على قاعدة حميميم ، و3 طائرات على قاعدة طرطوس ، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن كانت وكالة “تاس” للأنباء، قد نقلت عن وزارة الدفاع الروسية نفيها، في 4 كانون الثاني، تقريرا لصحيفة “كوميرسانت” عن تدمير سبع طائرات روسية في هجوم شنه مسلحون من المعارضة السورية على قاعدة حميميم يوم 31 كانون الأول الفائت.