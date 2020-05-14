كشف نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، ريان جيلر، عن هوية خطيب الفنانة السعودية إلهام علي، في الوقت الذي حاولت فيه جاهدة إخفاء هوية خطيبها .

وأراد “ريان جيلر” تهنئة الفنانة إلهام علي، بعد خطبتها، ونشر صورتها إلى جانب الخطيب عبر حسابه على “سناب شات”، الذي كشف عن هويته، وهو الفنان السعودي خالد صقر.

وكانت إلهام علي قد اعلنت عن خطوبتها في مقابلة مع الفنان الكويتي عبدالله الطليحي على الانستغرام دون ان تكشف عن هوية خطيبها غير انها أكدت انها ارتبطت بخطيبها عن حب قائلة “حسيته شخصية مشابه لالهام بس رجل في افكاره ومعتقداته فشفت مراية تعكسني”.