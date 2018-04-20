زعيم كوريا الشمالية يعلن وقف التجارب النووية والصاروخية… وترامب يرحب

أعلن كيم جونغ-أون زعيم كوريا الشمالية وقف الاختبارات النووية والصاروخية، حسب وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية.

ونُقل عن كيم قوله إنه سوف يغلق موقعا للتجارب النووية.

ووصف الرئيس الأمريكي إعلان كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والصاروخية بأنه “أخبار جيدة جدا لكوريا الشمالية والعالم وتقدم كبير”.

وعبر ترامب، في تغريدة على تويتر، عن “تطلعه للقاء القمة” المرتقب مع كيم جونغ-أون.

ومن المتوقع أن تعقد خلال أسابيع قليلة قمة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط آمال في إمكانية التوصل إلى صيغة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغيانغ.

وقال الزعيم الكوري، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو اختبارات لصواريخ باليستية عابرة للقارات “لأنها استكملت بالفعل تسليح نفسها بالأسلحة النووية”.

وجاءت تصريحات كيم خلال لقاء للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، حيث أعلن أيضا إغلاق موقع الاختبارات النووية في شمال البلاد.

وحسب الوكالة فإنه “بداية من يوم 21 أبريل سوف توقف كوريا الشمالية الاختبارات النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات”.