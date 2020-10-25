لفتت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية سينتيا خليفة الانظار بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة.

وظهرت سينتيا خليفة مرتدية بدلة مفتوحة بدون ارتداء قميص تحت الجاكيت وذلك خلال العرض الأول لفيلم “حارس الذهب”.

ونشرت سينتيا خليفة صورة اطلالتها عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “تجرأ ان تكون مختلفا”.

وقد قدمت سينتيا خليفة عدة أعمال تلفزيونية من المسلسلات والبرامج التلفزيونية ما بين عدة قنوات أهمها MTV وMBC، و بدأت في الأول كمقدمة برامج، ومن أهم برامجها برنامج “كوك أستوديو” الذي عرض على قناة MBC بعام 2012 و2014.