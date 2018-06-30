شاهدوا طلاق طلعت زكريا وزوجته والدة هنا الزاهد.. هل كشف تعليقهما وقع الأمر!!

أعلن الفنان طلعت زكريا عن انفصاله عن زوجته الثانية شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد، بعد زواج استمر تقريباً 10 سنوات.

وشدد طلعت زكريا على أن الطلاق وقع في هدوء تام، وبموافقة الطرفين فالعشرة بينهما كبيرة، وهي التي ساعدت على انهاء الأمر على قدر عالِ من الاحترام، بحسب تصريحه للنهار.

ولم يوضح الفنان المصري السبب الذي دفع إلى انفصاله عن زوجته الثانية، مكتفياً بالتأكيد أن الطلاق وقع بشكل جيد دون مشاكل.

أما شيرين المنزلاوي والدة هنا الزاهد، فعلقت على طلاقها من طلعت زكريا بأن الانفصال وقع بموافقة الطرفين، وأن بينهما عشرة كبيرة بينهما لا يستدعي “الكلام الكتير” على حد وصفها، مشددة أن زوجها الفنان تكن له كل الحب والتقدير، واختتمت كلامها بـ “الحمد الله على كل شيء”، بحسب تصريحها لليوم السابع.

ومن المعروف أن طلعت زكريا له زوجة أولى وهي والدة ابنته الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، وله ابن يدعى عمرو. الجدير بالذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا هو فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ