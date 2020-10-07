حلّت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أخيراً ضيفةً على برنامج Free Talk الافتراضي وأدلت خلاله ببعض التصريحات التي ترتبط بحياتها المهنية والخاصة، وكشفت عزمها على طرح أغنية جديدة مهداة إلى مدينة بيروت، وذلك بعد تأجيل إصدار ألبومها.

وفي سياق آخر، نفت نانسي استعدادها لخوض تجربة التمثيل لافتةً إلى أنها ربما تمثّل في أحد أعمالها المصوّرة فقط. ورداً على سؤال عن الممثل الهوليوودي الذي قد تفضّله للعمل إلى جانبه، اختارت النجم ليوناردو ديكابريو الذي وصفته بالممثل المميز.

وعلى المستوى الفني أيضاً، رأت أن من الضروري في المرحلة الحالية أن يعتاد الفنان على تقديم حفلات من دون جمهور من أجل الحفاظ على حضوره وطاقته الإيجابية.

ولم ترغب نانسي في التعليق على المشاكل التي واجهتها أخيراً، مثل قضية محاولة سرقة منزلها والقتيل الذي سقط على أثر ذلك مكتفيةًً بالقول إن كل تجربة تكشف من يحب ومن يكره، مشيرةً إلى أن محبّي الفنان لا يصدقون ما يُفبرك في شأنه من أخبار.

ونفت نانسي احتمال حملها بطفل رابع موضحةً أنها تفضّل الاهتمام بتربية بناتها وحياتهن. ووصفت الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت بتسونامي، وقالت إنه لا يمكنها التحدّث عن اضرار لحقت بمنزلها فيما فقد الكثير من الأشخاص مقرّبين منهم، وأثنت على قوة الشعب اللبناني وقدرته على تخطي المصاعب.