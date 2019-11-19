شاهدوا.. ما قصة العمل الراقص الذي تشارك فيه أسيل عمران؟

كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران استعدادها للمشاركة في تجربة فنية جديدة. وجاء هذا خلال لقاء أجري معها ضمن تقرير لبرنامج ET بالعربي الذي يعرض على شاشة MBC.

وأشارت إلى أنها تستعد لخوض تجربة سينمائية من خلال أول فيلم لها، مع الإشارة إلى أنه موسيقي راقص.



وأعربت الفنانة عن حماسها لخوض هذه التجربة لافتة إلى أن العمل ليس خليجياً وأنه يشكل إطاراً جديداً بالنسبة إليها.

وقالت إنها تجسد فيه دور فتاة شامية وإنها ستتحدث بلهجة شامية أردنية. وتابعت أن الفيلم موسيقي ويتضمن أحياناً أجواء من عالم أليس في بلد العجائب.

وأضافت أنه يتضمن قصة ممثلة تذهب إلى نيويورك حيث تصطدم بالواقع الذي يختلف تماماً عن أحلامها. وأشارت إلى أن الفيلم قد يحمل اسم “مانهاتن كينغ”.