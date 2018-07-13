شاهد.. الملكة إليزابيث تستقبل دونالد وميلانيا ترامب

استقبلت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا، رغم احتجاج عدد كبير من البريطانيين

فقد حمل الكثير من المحتجين، اليوم الجمعة، لافتات أمام قصر ويندسور، كتب عليها: “قولوا لا لترامب”، كما أوضح استطلاع رأي تم نشره يوم أمس الخميس أن 49% من المستجوبين، وعددهم 1648، يعتقدون أن الملكة لا يجب أن تستقبل ترامب، وفي السنة الماضية تم توقيع عريضة من طرف 1

المصدر: erem.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

arabic.cnn.com : الملكة إليزابيث تستقبل ترامب وميلانيا.. كم دقيقة مرّت ليتناولوا الشاي بالقلعة؟