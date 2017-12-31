شاهد… اوكلاند وسيدني اول المحتفلين بالعام الجديد 2018 أخبار سياسية

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بدأت الاحتفالات حول العالم لاستقبال العام 2018، وانطلقت من نيوزيلندا لتتوالى تدريجيا من آسيا إلى الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا ثم أخيرا الى الاميركيتين وسط عروض ضوئية مذهلة، في وداع للعام 2017.

وشكلت نيوزيلندا اول دولة بارزة تطلق الاحتفالات حيث نظمت اوكلاند، كبرى مدنها، مهرجانها السنوي في الشارع الذي تخلله عرض ألعاب نارية من برج سكاي تاور.

وفي سيدني تجمع حوالى 1,5 مليون شخص في خليجها الشهير لحضور عرض الالعاب النارية التقليدي، الذي تلون هذا العام بألوان قوس القزح، رمز حقوق المثليين، احتفالا بتشريع استراليا الزواج المثلي اثر استفتاء وطني نال دعما واسعا.