شاهد… ايفانكا ترامب تصل القدس ضمن وفد بلادها لحضور مراسم نقل السفارة الامريكية

وصلت ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى مطار بن جوريون الإسرائيلي، اليوم الأحد، يرافقها وفد رفيع المستوى من واشنطن للمشاركة في فعاليات نقل مبنى السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة.

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وكانت الولايات المتحدة الأمريكية مهّدت لنقل سفارتها إلى القدس المحتلة الأسبوع الماضي، مع نشر السفارة الأمريكية في إسرائيل على الحساب الرسمي في تويتر أول صورة لمقر السفارة الجديد.

ووصلت إيفانكا ترامب إلى الأراضي الفلسطيني المحتلة برفقة زوجها جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.

وتنظم سلطات الاحتلال غدًا الإثنين، احتفالًا ضخمًا للمناسبة وسط غضب فلسطيني واستنكار عربي وإسلامي واسع.