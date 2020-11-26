نشر الممثل السوري باسم ياخور، مقطع فيديو على حسابه في موقع “انستقرام” يظهر دخوله في نوبة بكاء على الهواء خلال استضافته في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج “هذا أنا”. وتسبب سؤال من مقدمة البرنامج عن أحد المواقف في بكاء “ياخور”؛ حيث عقبت قائلة: “عارفة إنه شعور لا يوصف شيء يعور القلب بطريقة أو بأخرى”، ليرد “باسم” قائلًا: “مضبوط عم تحكي بمشكلة فظيعة”.

وأضاف باسم ياخور في موقف آخر قائلًا: “أنا لليوم بخاف”، وذلك بعدما قالت مقدمة البرنامج: “اكتشفنا إن في كتير أشياء الجمهور ما يعرفها.. كتير من الناس الملهمين لما يُسألون يقولون هذا الشيء”. وتحدث باسم ياخور عن الأعمال الدرامية، قائلًا: “عم نقيم اليوم أعمال للأسف بطريقة الموضة”، بينما لفت باسم الانتباه عندما بدا متأثرًا أثناء الإجابة عن أسئلة مقدمة البرنامج.