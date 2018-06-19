شاهد بالصور.. عقد قران مي سليم ووليد فواز في أجواء عائلية

يحتفل الفنان ​وليد فواز​ بعقد قرانه على الفنانة مي سليم، غدا الأربعاء، وسط حضور عائلاتهما ومجموعة من الفنانين والأصدقاء، بأحد مكاتب توثيق الزواج، لكون مي سليم أردنية الجنسية.

وستتم إقامة حفل صغير للأقارب والمقربين من العروسين إحتفالا بعقد القران، قبل سفر العروسين إلى الخارج لقضاء شهر العسل.

ونشأت قصة حب بين العروسين أثناء تصوير مسلسل “الرحلة” والذي عرض في رمضان المنصرم، حيث المفارقة أنهما كانا يؤديان دور رجل وإمرأة يعيشان قصة حب تنتهي بالزواج، وتتخللها مشكلات بعد ذلك وفقا لسيناريو العمل، إلا أن المسلسل تحول الى حقيقة بزواج مي ووليد عقب قصة حب قوية بعيدا عن أنظار الصحافة والإعلام.