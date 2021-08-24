أعلنت خبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم عن لجوئها إلى القضاء بعد تسريب مقطع فيديو لها وكلفت محامي بملاحقة من قاموا بتسريب الفيديو.

يأتي ذلك بعد تسريب مقطع فيديو لها ظهرت فيه بدون فلتر على أحد اليخوت في رحلة بحرية تتمايل على أنغام إحدى الأغاني وبدت بدون مكياج مما سبب صدمة للجمهور بسبب تغير ملامحها التي اعتادوا عليها.

وشاركت البراهيم، عبر حسابها الشخصي في تطبيق “سناب شات”، بياناً تضمن تكليفها لأحد المحامين بمتابعة كل من نشر المقطع، سواء أشخاصاً أو حسابات في مواقع التواصل، إذ وصفتهم بأنهم “حاقدون” على النجاحات التي حققتها وتميزها بأعمالها.

كما ردت بدور البراهيم على هذا الفيديو بمقطع اخر ظهرت فيه وهي تستعرض رشاقتها بفستان اصفر طويل وعلقت عليه بالقول “بدون فلتر موتوا قهر”.

ثم قالت: هذه المقاطع للمقهورين والميتين قهر مني والله ما حتشوفون غير اللي يفقع مرارتكم ولا عاش مين يهز شعرة فيني وكله حيتحاسب”.

وتابعت “انا صراحة سعيدة جدا جدا اني اكون مادة دسمة حق الكل والكل طقطق علي ولكن الخلق طبيعي”.