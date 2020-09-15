حل الشاعر والسيناريست ” أيمن بهجت قمر ” ضيفا مع الإعلامية ” إيمان الحصري ” في برنامج ” مساء dmc ” المذاع على قناة ” dmc ” .

وخلال اللقاء تحدث أيمن بهجت قمر عن تجربته في العمل مع الفنان ” أحمد حلمي ” في فيلمي ” آسف على الإزعاج ” و ” إكس لارج ” اللذان كانا من تأليفه وبطولة حلمي وعن سعادته بهاتين التجربتين .

فأشار أيمن بهجت قمر إلى أن أحمد حلمي عبقري في التمثيل والأداء مستشهدا بأحد المشاهد التي تسببت في بكاؤه أثناء تصوير فيلم آسف على الإزعاج .

فقال : ” عيطت في اللوكيشن وحلمي بيصور المشهد بتاع باباك مش هيرد عليك لإنه مات .. فاجئني في اللوكيشن بأداء صادم محدش كان عارف هيعملوا إزاي .. قعدت أعيط من كتر ما اتأثرت باداؤه .. كان عبقري حلمي في الفيلم ده ” .