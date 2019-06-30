شاهد.. ترامب يعبر الحدود الى كوريا الشمالية ويلتقي كيم: “إنه يوم عظيم للعالم”!

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحدود الى كوريا الشمالية سيراً على الأقدام، اليوم الأحد، في خطوات تاريخية هي الاولى للرئيس امريكي.

وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل أن يسير خطوات داخل أراضي كوريا الشمالية، وفق ما أظهرت لقطات بثت على الهواء.

وفي تصريحات مقتضبة للصحفيين، قال ترامب إنه “شعور رائع” أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه، مشيدا بـ”الصداقة العظيمة” مع كيم ومعتبرا أن اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي “يوم عظيم بالنسبة للعالم”.

من جانبه، قال كيم “ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا”، مضيفا “نود استغلال ذلك ( اللقاء) للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد”.

وأضاف أن زيارة ترامب القصيرة إلى أراضي كوريا الشمالية تحسن العلاقات بين الدولتين وأردف” نريد ترك الماضي وراءنا والمضي نحو المستقبل”.