نشرت الراقصة جوهرة مقطع فيديو جديد عبر حسابها على تطبيق “تيك توك” ظهرت فيه وهي ترقص على مهرجان “بونبونى ساقط فى نوتيلا” للفنانين حسن شاكوش وعمر كمال.

يذكر ان الراقصة جوهرة على علاقة مميزة مع فنانين المهرجانات وكان قد نشر عمر كمال مؤخرا مقطع فيديو له ولجوهرة التي كانت ترقص بينما كان هو يغني “انا عاوزك في كلمتين”.

كما نفى عمر كمال، خلال لقائه مع المخرجة ايناس الدغيدي في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على قناة “القاهرة والناس” في رمضان، وجود علاقة سوى العمل مع جوهرة مؤكدا ان كل الفنانين الشعبيين يحبونها لأنها “خفيفة جدا وبترقص بطريقة جديدة وبتنجح شغلنا لم ترقص عليه”، حسب تعبيره.