تحدثت الفنانة المصرية دينا الشربيني لأول مرة عن حالة القلق التي اصابتها وفريق عمل مسلسلها “لعبة النسيان” بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس الكورونا المستجد.

في البداية، طمأنت دينا الشربيني الجمهور، خلال حلولها ضيفة على برنامج “مين يكون” على قناة MBC1، على صحة الفنانة رجاء الجداوي، موضحة أنها تتصل بها في الصباح والمساء مؤكدة انها بخير وتتمنى أن يهتم كل شخص بصحته، خاصة وأنها كانت حريصة على اتباع جميع الإجراءات [الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وقالت دينا الشربيني إنها كانت قلقة على نفسها وعلى المحيطين بها، خاصة وأن رجاء الجداوي كانت على ما يرام حتى آخر لحظة، وقد قام الجميع بعزل أنفسهم على أي حال، ويقومون بما يلزم للتأكد من أنهم بخير.

جدير بالذكر أنّ مسلسل “لعبة النسيان” عرض في رمضان المنقضي، وهو من بطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، وإنجي المقدم، ورجاء الجداوي، وأسماء جلال، ومريم الخشت وعلي قاسم، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.