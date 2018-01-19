شاهد… رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن انها حامل: “أنا لست اول امرأة تعمل ولديها طفل” أخبار سياسية

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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الجمعة، إنها حامل في طفلها الأول وإنها تعتزم أخذ عطلة قصيرة بعد الولادة في يونيو.

وحسب رويترز، فقد قالت أرديرن، البالغة من العمر 37 عاما، في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني إنها ستستأنف جميع مهامها بعد أن تأخذ عطلة لمدة ستة أسابيع بعد الولادة على أن يتولى نائب رئيس الوزراء وينستون بيترز رئاسة الوزراء خلال تلك الفترة.

وقالت “من وجهة نظر شخصية، أتطلع بشدة إلى دوري الجديد كأم. لكنني أركز بنفس القدر على عملي ومسؤولياتي كرئيسة للوزراء”.

وردا على سؤال قالت أرديرن “أنا لست اول امرأة متعددة المهام ولست اول امرأة تعمل ولديها طفل”.