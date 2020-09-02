شنت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، هجوما لاذعا على إحدى المشاهير دون ان تسميها نظرا لأن الأخيرة رفضت تشبيه الجمهور لها بالأولى.

وقالت روزانا، عبر مقطع فيديو نشرته على تطبيق “سناب شات” :”في ناس منشنوني على واحدة أعوذ بالله شعرها لونه أورنج وأسلوب كلامها لو كلاس وشكلها مرة مخيف.. تقول إنها ما تشبهني وهي أصلا ما تشبه جزمتي .. بالله انتي مجنونة تشبهي نفسك بيا.. معلش روحي طالعي في المرايا وجهك متل منفضة الجزم ما استنضف أنظف فيها جزمتي”.

وتابعت :”معلش لما تتكلمي عن شفايفي .. الناس يروحون يطلبونها من الدكاترة أنا من الله.. يعني كمية الدكاترة اللي يتواصلون معاي ويقولولي يجولنا مرضى.. مصورين شفايفك يبغون زيها.. مين أنتي يا متخلفة تيجي تعيبين على خلقة ربنا.. روحي غيري صبغة شعرك وجع.. َفي حد للحين يعمل هاللون يا متخلفة”. وأضافت :”متابعني انتوا تعرفوني أنا ما أتنمر على أحد.. بس تكونين من راسك لرجلك زفت وكمان تفتحين فمك يعني قلة أدب.. أنتي لو أخذتي لفة على نفسك هتستحي تعايبي على أحد.. شكلك مقرف.. يعني والله العظيم أنا صارفة على نظافة أظافر رجلي أكثر ما انتي صارفة على تعليمك وشكلك”.

ورغم ان روزانا لم تذكر الاسم صراحة غير ان متابعين قالوا انها تقصد الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، خاصة أنه دائما ما يقارن جمهور السوشال ميديا بينهما بسبب كبر حجم شفايفهما التي تميزهما بشكل ملحوظ.

وكانت قد فاجأت روزانا اليامي، منذ شهور جمهورها بخبر ارتدائها للحجاب، حيث إنها طلت عليهم عبر حسابها الرسمي علي تطبيق”سناب شات” بعد تنفيذها لقرار ارتدائه. وأكدت أنها اتخذت هذه الخطوة عن قناعة وإيمان قوي، معلقة :”أجمل القرارات التي تتخذها فجأة بقناعة عظيمة وإيمان كبير”.