أثارت الفنانة زارا البلوشي الجدل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول صُور ومقطع فيديو لها بملابس البحر من جزر المالديف وُصفت بالجريئة.

زارا ردت على الإنتقادات بفيديو قالت فيه “شايفيني قلية أدبي عليكم وسبيتكم أول قللة من إحترام أحد؟…الإحترام ليس بالملابس بل بالتعامل مع الناس وحتى صُوري مش مخلة بالأداب بس انتوا لو تشوفي وحدة بشعرها تقول مٌخلة للأداب”

وتابعت زارا “اللي يقول تغيرتي أنا ما تغيرت أنا من أول كذاا وأول ما تزوجت كنت مع طليقي بشاليه خاص وتصورت بالشورت ومن بعدها لما كنت بروسية صوروني وأنا لابسة شورت”

وتحدثت عن تهديدات الجمهور لها بـ “بنسفرك من المملكة”!….وعلقت بـ “أنا مش ارهابية عشان ستفروني او علي قضية جنائية عشان تسفروني”.

واضافت: “ترا أنا جالسة ضمن قوانين البلد وهذا تهديد وأقدر أشتكي عليكم وأزتكم بالسجن وحصولي على الإقامة كان بعد جهد كبير وتحقيق على وضعي الأمني وليس فقط دفع مبلغ مالي”.