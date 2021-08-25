صدمت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا متابعيها وجمهورها بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، استعرضت من خلاله قوامها وإطلالتها بعدما ارتدت فستانًا أسود من الساتان ومفتوح عند الظهر ومن الجانب.

لكن الفيديو أظهر صليبا من الخلف وهي تتمايل بطريقة غريبة ما عرضها لانتقادات من المتابعين على هذه الإطلالة، مشيرين إلى أن الفنانة وكأنها تعيش في عالم آخر غير لبنان الذي يعاني من أوضاع مأساوية على جميع المستويات.

وجاء في تعليقات المتابعين:” ايش بصير معاكي انتي؟”، و” شو منفهم من هل حركة”، و”يعني تصوير الفيديو لنشوف وجهك ولا خلفيتك ولا فستانك”، و” مش لابقللك تتهبلي قلنا اركز وحده فيهن”، ” طيب خلي يكون عندك مقومات قبل ما تعملي هالحركة مو لابقتلك”، و” شرحيلنا اكتر شو طلبك”.

وتضمنت التعليقات أيضًا:”عايشة في عالم آخر ولا كإنوا بصير شي بلبنان، شو قصتك إنت عارفة شو اللي بصير حواليكي، روبي لبنان، فهمانة الموضوع غلط بتفكر حالها بسويسرا،، انت بلبنان بنحب انزكرك اذا حبة تتزكري”، و”مو رايقين والله ولا فاضيين إلك”، و”أعيطنا شي موقف مثل ملكة الاحساس حول البلد، افضل من الموقف اللي قدمتيه”.

يذكر ان أخر أعمال ستيفاني صليبا كان مسلسل “داون تاون” بطولة أمل بوشوشة، سامر إسماعيل، كارمن لبس، سارة أبي كنعان، قصة كلود أبو حيدر وسيناريو وحوار محمود إدريس ومن إخراج زهير قنوع.