نشر الفنان “أحمد الفيشاوي” علي حسابة الرسمى بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” صورة لشخص شبيه والده الفنان الراحل “فاروق الفيشاوي”، بنسبة كبيرة جدا ليطبق المثل الشعبي الشهير “يخلق من الشبه أربعين”.

ونشر الفيشاوي صورة لشبيه والده الذي يرتدي ملابس الـ cowboy ليحدث ضجة كبيره من قبل جمهورة و متابعيه الذين أكدوا الشبه الكبير بين الصورة وبين الراحل فاروق الفيشاوي.

ويذكر أن ” أحمد الفيشاوى” من أبرز الفنانين الملتزمين بالحجر الصحي المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شارك مؤخرًا مقطع فيديو مع جمهوره ومتابعيه يشير فيه إلي حبه الدائم بالتواجد في المطبخ بشكل عام وهو يقوم بطهي أكلة جديدة، وقال خلال هذا المقطع: “أنه يحب أن يقوم بتتبيل اللحمة ضاحكاً ، بحب ألم الزبالة اوى”.

ونشر فيديو آخر وهو يرقص داخل المطبخ علي ألحان اغنية لـ محمد فؤاد “صلصة اديها صلصة”، وأضاف تعليقاً على الفيديو: “العشا جاهز”.