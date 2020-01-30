شاهد.. شمس الكويتية في وصلة دبكة مع علي اسماعيل

نشرت الفنانة شمس الكويتية مقطع فيديو من احد حفلاتها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت شمس في الفيديو وهي ترقص الدبكة على المسرح مع خبير التجميل علي اسماعيل وعلقت كاتبة: “الدنيا كورونا حروب زلازل ازمات اقتصادية مظاهرات بلاوي وانا اتعلم دبكة مع علي اسماعيل خبير التجميل”.

وأضافت شمس: “نصيحة اليوم لاكثرت همومك ارقص وشوفها وين توصل بيك”.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وكانت شمس قد اثارت الجدل بفيديو سابق مع علي اسماعيل وذلك خلال وجودها في العراق من أجل حفلها الذي أقامته في مدينة أربيل بمناسبة رأس السنة، وبدا واضحاً أن علاقتهما قوية وبينهما معرفة طويلة سابقة.