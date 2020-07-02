تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا نادرة للأميرة ديانا تعود إلى فترة طفولتها .

حيث ظهرت الأميرة ديانا في إحدى الصور وهي في سن الثامنة وفي صورة أخرى كانت في الرابعة من عمرها .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصور الذين أشادوا بجمالها في مراحل عمرها المختلفة .. فيما قارن البعض بين شكلها وشكل حفيدتها ” الأميرة شارلوت ” إبنة الأمير ويليام .

حيث أشاروا إلى صور تم التقاطها للأميرة شارلوت بمناسبة الاحتفال بيوم ميلاد والدها الـ 38 ووجد المتابعون أن الحفيدة والجدة تتشاركان في الكثير من الملامح .

فجاءت التعليقات مثل : ” الأميرة شارلوت نسخة معدلة عن جدتها الراحلة ” و ” أرى جدة الأميرة الصغيرة في وجهها الجميل ” و ” ملامح الأميرة شارلوت تجعلها شبيهة إلى حد كبير بجدتها الأميرة ديانا ” .