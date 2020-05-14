علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على التغريدات الاخيرة للناشطة توكل كرمان والتي دعت فيها الى تقسيم المملكة العربية السعودية.

وتحدثت فجر السعيد، خلال حلقة الامس من برنامج “على مسئوليتي”، عن التغريدة التي دعت فيها توكل كرمان الى تقسيم السعودية مؤكدة ان هذا مخطط قديم يتم تداوله منذ فترة.

ثم تطرقت فجر السعيد الى تغريدة اخرى تحدثت فيها توكل كرمان عن تعرضها للتنمر من قبل ما وصفته بـ “الاعلام السعودي الموجه وحلفائه” لترد عليها قائلة: “اللي قلتيه شتبين مقابله تقسمين السعودية وتخليها غربية وشرقية بعدين دويلات وتدمرين بلد كامل وتبغين احد يتنمر عليكي “.

وتابعت فجر السعيد: “لو قلتي هذا الكلام امامي بجوتي بالنعال عليكي قولي تنمر قولي وحشية قولي اللي تقولينه انا صحيح كويتية بس السعودية بلدي وان راحت السعودية رحنا كلنا”.

واضافت فجر السعيد موجهة كلامها الى توكل كرمان: “انت تقولني كل هذا الحكي وما تبغني تنمر عليك؟ يا وقاحتك ويا سفالتك”.