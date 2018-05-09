فاجأ كلب ، مذيع نشرة جوية يٌدعى ” جوش جادج ” في نيو هامبشاير الأمريكية بظهوره معه أمام الكاميرات.
ظهر مذيع النشرة الجوية ” جوش جادج ” يبث تقريره عن توقعات حالة الجو خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما قرر الكلب ” بيلا ” الظهور أمام الكاميرات.
وأكد المذيع، أن الكلب ينتمي إلى زميلته في العمل، ولم يكن المذيع يعلم بأنها جلبت الكلب معها للظهور في أحد التقارير ، لكن الجرو تسلل أمام الشاشة دون أن يلاحظ أحد.
شاهد.. كلب يفاجئ مذيع نشره جوية ويظهر معه على الهواء
فاجأ كلب ، مذيع نشرة جوية يٌدعى ” جوش جادج ” في نيو هامبشاير الأمريكية بظهوره معه أمام الكاميرات.