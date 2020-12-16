شاركت الفنانة السعودية “وعد”، متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو روت فيه تعرضها لموقف عنصري من قبل احدى متابعاتها والتي قالت لها: “أنا ما أبيكي تزعلي.. أنتي كل اللي معاكي بيض أحمدي ربك أنك سمرة مو سودة”.

وجاء تعليق المتابعية بعد أن ظهرت “وعد” في مقطع فيديو وهي تحتفل بعيد ميلاد صديقة لها في بيروت بصحبة مجموعة كبيرة من صديقاتها اللبنانيات.

وقالت “وعد”: “إيش فيه التخلف والعنصرية اللي إنتي قاعدة تتكلمي عنه.. يا بنتي أنتي شوفتي السود اللي إنتي قاعدة تتكلمي عنهم الغامقين اللي زي أبويا أنا أسود غامق”.

وأضافت: “أقولك حبيبتي لوني ده يبغالك سنين عشان توصليله وما راح توصليله عقليتك هذه راح تضل مريضة.. فأنا أقولك الله يهديكي أنتي وكل اللي زيك.. وبعدين أنا سمرة شقراء زرقاء كله خلقة رب العالمين.. وأنا أحمد ربي أني سمراء”.