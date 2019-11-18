شاهد .. محتجون إيرانيون يحرقون صورة المرشد ويهتفون ” الموت لخامنئي “

قام عدد من المحتجين الإيرانيين أول أمس السبت بإحراق صورة المرشد ” علي خامنئي ” في مدنية أصفهان .. كما أضرم المحتجون النار في محطتي بنزين في مدينة إسلام شهر التي تبعد 12 كليومترا عن العاصمة طهران وأحرقوا حاجزا للشرطة في مدينة أصفهان .

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمظاهرة قامت في العاصمة طهران لعدد من المحتجين وهم يرددون شعار ” الموت للديكتاتور ” و ” الموت لخامنئي ” .

وتشهد إيران خلال الأيام الماضية احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود وتدخل البلاد في شؤون الدول العربية وتعالت المطالبات بتحسين الأحوال المعيشية .

وكشفت وكالة ” مهر الإيرانية ” في تقرير أمني عن حصيلة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام وإنها الأعنف والأقوى مقارنة بتظاهرات عام 2017 حيث اعترف التقرير بخروج الآلاف إلى الشوارع في العديد من المدن .

وقال التقرير إنه تم اعتقال 1000 شخص خلال الاحتجاجات حتى الان كما تعرضت العديد من المنشآت الهامة في البلاد للحرق .. وقالت مصادر في المعارضة الإيرانية أن قوات الأمن لجأت إلى القوة أثناء تفريق متظاهرين في بوشهر جنوبي البلاد .

وحذر الرئيس الإيراني ” حسن روحاني ” من الانفلات الأمني بالبلاد ووصف الاحتجاجات الشعبية المستمرة بأنها ” أعمال شغب ” في إدانة واضحة للمتظاهرين وتعبير عن عدم مشروعية مطالبهم وفقا لرأي روحاني .

كما تحدث خامنئي عن هذه الاحتجاجات التي وصفها ب ” عمل الأشرار ” قائلا : ” التخريب وإضرام النيران ليس من عمل الشعب بل من عمل الأشرار ” .

وأضاف : ” لا يوجد إنسان عاقل ومحب لبلده يفعل هذه الأشياء .. ويمكن للسلطات أن تولي الاهتمام والرعاية لمشاكل الخطة بالنسبة للشعب .. لطالما دعمت الثورة المضادة وأعداء إيران مثل هذا التخريب وانعدام الأمن الذي يقومون به الآن يمكن أن يكون أكبر كارثة تصيب أي بلد أو مجتمع ” .