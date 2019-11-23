شاهد .. مشاجرة داخل البرلمان التركي بالشتائم واتهامات بالخيانة

نشر موقع ” تركيا الآن ” واقعة شهدتها جلسة لجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة ميزانية وزارة الداخلية لعام 2020 داخل البرلمان التركي حيث نشبت مشاجرة بين وزير الداخلية التركي ” سليمان صويلو ” ونائب حزب السعادة المعارض ” جهان جير إسلام ” .

وذلك بعد أن طرح نائب حزب السعادة سؤالا على ” سليمان صويلو ” استفسر فيه عن الصحفي ” أحمد آلتان ” المعتقل بتهمة الإرهاب .. وهو الأمر الذي أغضب وزير الداخلية التركي وأفقده أعصابه .

حيث قال نائب حزب السعادة للوزير : ” أنتم تعتقلون من لم تستطيعوا إسكاتهم ” .. مما أدى إلى اعتراض نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الموالية لوزير الداخلية .

ونهض وزير الداخلية سليمان صويلو واعترض على حديثه قائلا : ” لا تقل أدبك .. أنت رجل عديم التربية .. أنت استفزازي .. أنت دائما ما تخون الجمهورية التركية و أنت خائن .. والجميع يعرف أنك استفزازي ” .

وأدى رد الوزير إلى تطور الأمر وحدوث مشاجرة كلامية عنيفة كادت أن تصل إلى الاصطدام بالأيدي حيث نهض جهان جير إسلام للرد على وزير الداخلية .