شاهد.. ميساء مغربي تحذر جمهورها: كفاكم تطاولاً لو سمحتم

ضمن دردشة بينها وبين جمهورها على احد مواقع التواصل الإجتماعي ردت الممثلة المغربية ​ميساء مغربي​ على سؤال: “لماذا لا تقرأين القرآن في رمضان وتتركين المسلسلات”.

وقالت مغربي: “مين قالك إني ما أقرأ القرآن في رمضان؟ ومن قال لك إن قراءة القرآن تقتصر على شهر رمضان؟”.



واضافت: “من يكتفي بقراءة القرآن في رمضان هو الهاجر للقرآن، الواحد لا يجب أن يزايد على غيره، وعلى ممارسات غيره الدينية لأنها أمور مفروغ منها”.

وطلبت مغربي من بعض جمهورها بألا يتدخل في علاقتها بربها وممارساتها ومرجعيتها الدينية، لأنها أمور تخصها وحدها.

وختمت مغربي بالتالي: “كفاكم تطاولاً لو سمحتم”.